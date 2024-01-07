نصائح لخفض الحمى ودرجة حرارة الجسم بشكل طبيعى فى المنزل

كتبت إيناس البنا

عند الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية قد تتسب في ارتفاع درجة حرارة جسمك، وقبل أن تبدأ في تناول الأدوية إذا كانت حالتك خفيفة ولم تصل إلى مرحلة الحمى، يمكن تجربة بعض العلاجات المنزلية التي تعمل على خفض درجة حرارة الجسم وذلك وفقال موقع "HEALTHSITE". أعراض ارتفاع الحرارة - قد تواجه تشنجات عضلية مفاجئة في قدميك وساقيك وفخذيك ويديك وساقيك، فالشعور مؤلم قليلاً ويتركك غير قادر على الحركة لبعض الوقت، ويتركك تشعر بالألم بعد ذلك.

عدم وضوح الرؤية هو أحد الأعراض الشائعة.

قد يزيد تنفسك ويزيد نبضك لمساعدة جسمك على البرودة.

قد تواجه إغماء الحرارة، فعندما ينخفض ضغط دمك وينخفض تدفق الدم إلى دماغك، يمكن أن تفقد الوعي لفترة من الوقت.

قد تحدث الوذمة الحرارية أيضًا، حيث قد تبدأ يديك أو كاحليك أو أسفل ساقيك في التورم.

قد تواجه صعوبة في التنسيق بين عضلاتك وقد يصبح كلامك غير واضح.

يمكن أن تشعر بالضعف وعدم القدرة على القيام بالمهام البسيطة. نصائح للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة طبيعيا 1- شرب الكثير من الماء حيث يساعد الترطيب على الشعور بالراحة ويخفض الحرارة في الجسم.