مياه الأقصر تنهى أزمة طفح الصرف الصحى بمنطقة نجع الفوال وعمارات الدير بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر ، إنه تم التعامل مع شكاوى أهالى مدينة إسنا بوجود طفح لمياه الصرف الصحى بالشوارع وتم إنهاء الأزمة تماماً، وذلك تلبية لنداء المواطنين وطبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن واقع الإحساس بالمسؤولية وحرصاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وفى هذا الصدد أصدر اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته بالتعامل السريع مع شكاوى أهالي منطقة نجع الفوال وعمارات الدير بمركز إسنا، والذين يعانون من طفح مياه الصرف الصحى بالشوارع نتيجة لزيادة المياه ببيارة التجميع الرئيسية والمطابق بشبكة الإنحدار، وذلك رغم أن الأمر لا يتعلق بشبكات تابعة للشركة لكنه يخص بيارات تابعة للمواطنين.

وتابع رئيس الشركة الموقف، حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بالتوجه إلى موقع الشكوى (نجع الفوال والعمارات السكنية بقرية الدير مركز إسنا)، بحضور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتم الدفع بعدد (12) سيارة كسح وعدد (1) لودر من إدارات الشركة المختلفة، وتم العمل على نزح المياه وتطهير جميع البيارات بالمعدات وحل مشكلة طفح المياه بالشوارع، وتبين أن أحد المواطنين بالمنطقة يقوم بتكسير الغرف والتعدى على الشبكة الموجودة بمنطقة العمارات ورمي المخلفات ببيارة التجميع، مما تسبب فى حدوث كارثة الطفح وغرق الشوارع وتسبب فى عمل ذعر للمواطنين بالعمارات المجاورة بسبب زيادة طفح مياه الصرف الخام.

ومن الجدير بالذكر إنه تم تصميم وتنفيذ أعمال شبكة الانحدار وبيارة التخزين عن طريق جمعية هيرمس ويتم رفع المياه عن طريق سيارة كسح دون الرجوع إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى كجهة تنفيذ وإشراف على مشروعات المرافق الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الاقصر وأيضا دون الرجوع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى كجهة تشغيل للمرافق بالمحافظة.