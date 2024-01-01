رئيس شركة مياه الأقصر يعقد لقاء لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مسئولي الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بحضور مدير عام المياه ومسؤولي الشبكة الوطنية بشركة مياه الأقصر.

وتم خلال فعاليات الاجتماع مع مسئولي الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، العمل على دراسة تعميم استخدام الشبكة في مراقبة شبكات مياه الشرب بشركة الأقصر، وذلك بهدف القيام بأعمال تحسين التشغيل والخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر.

فيما تفقد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى الريف المصري بمحافظة الأقصر، والذى يخدم حوالى 237 ألف نسمة بعدد 10 قرى بمركزى إسنا والطود، حيث شملت الجولة الميدانية متابعة تقدم الأعمال بمحطة معالجة صرف صحي الكيمان بمركز إسنا بطاقة 28/21 ألف م3/يوم، وأيضا خطى الطرد الرئيسى والسيب النهائي قطر 900 مم بطول 14 كم و700 مم بطول 10.5 كم بكيمان المطاعنة، وخط طرد رئيسى قرية توماس3 قطر 700 مم بطول 14 كم.

كما شملت الجولة متابعة تقدم الأعمال بقرية أصفون المطاعنة (محطة الرفع وشبكة الانحدار) وقرية الكيمان (محطة الرفع الرئيسية)، واستمع رئيس مجلس الإدارة للموقف التنفيذي للأعمال من مديرى مشروعات الشركات المنفذة (شركة العبد وشركة تبارك)، واستشارى المشروع ISC وممثلي وحدة المشروع PIU من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر.

وأكد رئيس شركة مياه الأقصر، خلال الجولة، على ضرورة الاستمرار فى دفع عجلة العمل وزيادة التوريدات الخاصة بالمشروعات، وكذلك الإلتزام بجميع الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع، والتأكيد على الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وأيضاً الإلتزام بنهو المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها.