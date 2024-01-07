اليوم السابع
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موقف الألف مسكن الجديد بالقاهرة يقضى على التكدس والزحام بالمنطقة.. صور

الأحد، 07 يناير 2024 06:15 م
موقف الألف مسكن الجديد بالقاهرة يقضى على التكدس والزحام بالمنطقة.. صور الموقف مقام بشارع جسر السويس
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الإنتهاء من نقل موقف ميكروباص منطقة الألف مسكن بالنزهة وموقف ميكروباص شارع جول جمال بعين شمس إلى الموقف النموذجي الجديد بشارع جسر السويس بالألف مسكن والذى تم تنفيذه بمعرفة الشركة الوطنية للطرق، مشيرا إلى أنه موقف نموذجى مكون من ثلاث طوابق ويسع لحوالى ثلاثة آلاف سيارة. 
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة أن ذلك يأتى فى إطار إعادة تخطيط وتنظيم منطقة الألف مسكن وشارع جسر السويس، وأنه الموقف الجديد خلص المنطقة من الازدحام والتكدس مما سهل المرور بشارع جول جمال ومنطقة الألف مسكن.
 
وفى السياق وفرت محافظة القاهرة، من خلال هيئة النقل العام بالقاهرة، خطوط اتوبيس للنقل الجماعي تربط حي حلوان وحي 15 مايو وحي المعصرة بمناطق وسط البلد، بإجمالى 6 خطوط نقل جماعى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 
وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم توفير خط رقم 345 يبدأ مساره من محطة مدينة 15 مايو - الاسكان الاجتماعي - مجمع محاكم مايو سجن مايو - ش صالح صبحي - أطلس مترو حلوان - محكمة حلوان - ميدان الشهداء - الكابريتاج - ركن فاروق - دواجن المعصرة - وينتهي الي عبد المنعم رياض بوسط القاهرة.
 
مسار الخطوط الجديدة:
 
اولا : عزبة الهجانة - دخول لحي حلوان من ( مدخل شركة النصر - الجامعة - امتداد منصور _ مسجد عزام _ ش رايل - ش عمر بن عبد العزيز _ ميدان الشهداء – الموقف بشارع لطيف)
 
ثانيا : الشيراتون خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش فيضي أطلس _ الاوتوستراد)
 
ثالثا: الحي الثامن - خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش فيضي ش صالح صبحي _الاوتوستراد)
 
رابعا: أحمد حلمي خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف _ش عمر بن عبد العزيز _ كورنيش )
 
خامسا: العتبة - خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش عمر بن عبد العزيز - كورنيش)
 
سادسا: التبين - الصف خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش عمر بن عبد العزيز _ كورنيش ).
 
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موقف الالف مسكن الجديد
 

 

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موقف الالف مسكن النموذجي
 
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الموقف خلص المنطة من الازدحام
 
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الموقف الجديد 3 طوابق
 
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الموقف يسع 3 الالف سيارة
 
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الموقف الجديد
 
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الموقف مقام بشارع جسر السويس
 

 

 
 
 






موقف الالف مسكن

شرق القاهرة

خطوط النقل العام

النقل العام

اتوبيس حلوان

اتوبيس المعصرة

مواصلات حلوان

مواصلات المعصرة

15 مايو




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