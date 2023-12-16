حياة كريمة بالمنوفية.. إنهاء مجمع المواقف النموذجى بأشمون على مساحة 12 ألف متر

المنوفية - محمد فتحى

تواصل مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير قرى الريف، نجاحاتها فى إنهاء معظم المشاكل، حيث تم الانتهاء من مجمع موقف أشمون والذى يضم ما يقرب 66 قرية، بالإضافة إلى العزب، على مساحة 12 ألف متر يضم ما يقرب من 240 باكية للسيارات.

ويقول محمد يوسف من أهالى قرية الكوادى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن مجمع المواقف الذى تم إنشاؤها ليخدم قرى أهالى قرى ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، لكى يحل مشكلة أزمة تكدس المرور فى وسط المدينة، حيث إن معظم المواقف تتواجد فى المدينة، ويتسبب ذلك فى شلل وتكدس مرورى، والموقف يعد خارج الزحام نهائيا .

ويضيف محمد عادل ومقيم بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن الانتهاء من مجمع المواقف مكان سوق المواشى القديمة يعد طفرة حضارية كبيرة، لأنه سوف يحل مشكلة التكدس المرورى الذى يحدث وسط مدينة أشمون أحد أكبر مدن محافظة المنوفية، والذى تم تنفيذه عن طريق مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف.

ويشير أحمد إسماعيل السيد ومقيم بقرية القناطرين التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن الانتهاء من مجمع مواقف أشمون كان بمثابة حلم كبير لنا وتم تنفيذه عن طريق مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لكى تنقل قرى الريف نقل حضارية كبيرة والانتهاء من كافة المشاكل التى كانت تعانى منها والقرى ومنها ، مشكلة التكدس المرور وعدم وجود موقف ثابت لكل قرية .

وتابع أن موقف أشمون والذى تم الانتهاء و سوف يتم إفتتاحه خلال الشهر الحالى، تم إنشائها على أحدث طريقه بوجود تندات ودورات مياه ومسجد يعد مثل المواقف الكبرى .

ومن جانبه، أكد المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من مجمع المواقف النموذجي بمدينة أشمون، وتم تسليمه إلي مشروع المواقف تمهيدا لافتتاحه.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع " ، أنه تم إقامة الموقف العمومي للسيارات على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون، والذي تم إنشاءه علي مساحة 12 ألف م2 بتكلفة ما يقرب من 17 مليون جنيه.

وأكد رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أن الموقف يضم الموقف 237 باكية، تستوعب 252 سيارة و4 ورش للصيانة، 18 محلا تجاريا، وغرفة محول كهرباء ومظلات للمواطنين، ومبني إداري مزود بمنظومة حريق كامل وأجهزة كاميرات مراقبة، أعمدة إنارة، مصلي، دورات مياه ،مظلات ومقاعد إنتظار لإستراحة المواطنين والمترددين على الموقف، و4 مداخل ومخارج للموقف لسهولة الدخول والخروج .

وأوضح النمر، أن الموقف تم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة والذي تم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء والنهوض بكل المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار النمر، إلى أنه تم الاستفادة من هذا الموقع بعد نقل السوق إلي مكان بديل خارج الكتلة السكنية لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون، وسوف يتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة.

وأكد النمر أن الهدف من إقامة مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون جاء للقضاء علي المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .



حياة كريمة بالمنوفية



حياة كريمة بالمنوفية



حياة كريمة بالمنوفية



حياة كريمة بالمنوفية



حياة كريمة بالمنوفية



حياة كريمة بالمنوفية