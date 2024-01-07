مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. و2.2% لخام برنت

كتبت – مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 2.2%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 3%.

وسجلت أسعارالنفط 78.76 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.81 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار فى نهاية تعاملات الجمعة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أننا لا نرى أى تأثير ملموس على أسعار الطاقة من اضطرابات الشحن فى البحر الأحمر، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت أن 1500سفينة تجارية عبرت مياه البحر الأحمر بأمان منذ بدء "حارس الإزدهار"، وهو التحالف الذى تم تشكيله قبل أسابيع لردع جماعة الحوثى عن مهاجمة السفن التجارية.