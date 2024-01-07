مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد.. والمحافظ يقدم التهنئة "فيديو"

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، فيديو مباشر، مساء اليوم السبت، من قداس عيد الميلاد المجيد وتهنئة القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية، لقيادات الكنيسة، بمناسبة حلول عيد الميلاد.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال تهنئته بكنيسة ماري مرقص بمدينة بورفؤاد، أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم، مشيراً إلى أن مصر تزداد صلابة بصلابة وقوة شعبها فالنسيج المصري نسيج قبطي اسلامي فرعوني متماسك، مضيفا: "هذا عيد لكل المصريين".

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، متمنيا لمصر مزيدا من الأمن والأمان والتنمية والرخاء

وترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة ماري مرقص، بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد كبير من الشمامسة وشعب الكنيسة من الأخوة الأقباط.

وقدمت الكنيسة مجموعة من الألحان الكنسية الخاصة بقداس عيد الميلاد المجيد، في ظل أجواء من الفرحة بمناسبة العيد.

وحرص شعب الكنيسة على التقاط الصور التذكاريه قبل الدخول الى القداس احتفالا بعيد الميلاد المجيد ، كما شارك مجموعه كبيرة من الشمامسه من أطفال الكنيسه بالزي الخاص بهم في القداس، في أجواء من الفرحة بين الجميع.