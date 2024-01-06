محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار جرجس بطنطا

الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بطنطا، وذلك بحضور اللواء محمد عمار مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وهنأ محافظ الغربية الأخوة المسيحيين بالعيد، مؤكدًا أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد المترابط.

وأكد المحافظ، عمق روابط الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطني الواحد، الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك والتآخي بين أبناء الشعب المصري العظيم.

وترأس القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الذي وجه الشكر لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين على حرصهم لحضور القداس، في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والفرح بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا خلال العظة، على أهمية التسامح والسلام في كل الأديان السماوية، فهي نعمة من النعم التي يجب أن نحمد الله عليها، ويجب علينا أن نبحث عن كيفية العيش في سلام، سواء سلام مع الله أو مع النفس أو مع الغير.

وعلى جانب آخر، تفقد الدكتور اسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الفرق الطبية والتثقيفية بمحيط وداخل الكنائس بالمحافظة، خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد. واطمأن على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال الفرق المنتشرة بمحيط وداخل الكنائس بالمحافظة والتي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية ، وكذلك فرق التوعية والتثقيف الصحي وتقديم الخدمة المنوطة بها للمواطنين ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة . كما أكد رفع درجة الاستعداد وانتظام جميع الخدمات بالمستشفيات ومنشآت القطاع الصحي بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الميلاد المجيد. وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم وضع خطة كاملة لاستعدادات المستشفيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد استعدادا لاى طاريء خلال فترات الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد ومنها إنعقاد غرفة الأزمات برئاسته شخصيا على مدار الساعة مع رفع درجة الإستعداد ورفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة للمديرية. كما تم التأكيد علي تواجد مديري المستشفيات أو من ينوب عنه بالمستشفى على مدار الساعة، ومضاعفة عدد الأطباء النوبتجيين بجميع التخصصات باقسام الطوارىء، والتأكيد على وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة ( الاشعة والمعمل ) وتم وضع خطة لإستدعاء جميع الأطقم الطبية بالمستشفيات عند حدوث أي طاريء وتم التأكد من توفير جميع الأدوية والمستلزمات المطلوبة بالطوارئ والأقسام المختلفة، وتأمين توافر أكياس الدم ومشتقاتها بالتنسيق مع بنك الدم الاقليمي بالمحافظة. وشدد على إخطار إدارة الطب الوقائي بإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة إستعداداً لأى حادث طارىء، والتنسيق مع مدير فرع هيئة الاسعاف بالمحافظة استعداداً لأي طارئ، وتفقد تمركز سيارات الإسعاف خلال أيام عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أنه يتم التنسيق بين غرفة الأزمات مع الجهات المختصة بالمحافظة لسرعة التواصل.



القداس



المحافظ يقدم التهنئة بعيد الميلاد



قداس عيد الميلاد