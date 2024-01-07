مطران بورسعيد: "قلت عاشت مصر عندما رأيت المسيحيين يحتفلون فى أمن وآمان"

بورسعيد - محمد عزام

قال الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، اليوم الأحد، إنه قال "عاشت مصر" عندما رأي المسيحيين يحتفلون بالأمس عقب انتهاء قداس عيد الميلاد المجيد.

وأكد خلال استقباله اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على رأس وفدًا، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، على أن هذا المشهد وهذا الأمن والأمان لن تراه إلا في مصر.

وأضاف: "تجمعنا على المحبة ولا يوجد شئ في العالم يفرقنا، فنحن في جسد واحد ما يحزن أحدنا يُحزن الآخرين وما يفرح أحدنا يفرح الآخرين".