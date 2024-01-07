مشهد بديع.. معهد الفلك: اقتران القمر والزهرة وقلب العقرب الاثنين والثلاثاء

كتب محمود راغب

تشهد الكرة الأرضية ، يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين 8 و 9 يناير الجارى ، اقترن القمر والزهرة وقلب العقرب Antares ، حيث يشرق القمر مقترنا مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكذلك مع النجم أنتاريس (قلب العقرب) بغضون الساعة 5:00 صباحا تقريبا.

و يُرى هذا المشهد بالعين المجردة السليمة ويظل مرئيا حتى اختفاؤه في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .. علما بأن أنتاريس هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية.

كما يُرى هذا المشهد بالعين المجردة السليمة ويظل مرئيا حتى اختفاؤه في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، علما بأن أنتاريس هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية .

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحـوث الفلكية، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، أن توقيت الظواهر الفلكية هنا يتفق مع سماء القاهرة ، ولذلك يجب مراعاة فروق التوقيت لمتابعينا في الوطن العربي .

وتابع تادرس: أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي ، مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال .

وقال إن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .. علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.