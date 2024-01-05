يُشاهد بالعين المجردة.. القمر يقترن بالسماك الأعزل فى مشهد بديع فجر اليوم

كتب محمود راغب

يُرصد بسماء مصر والوطن العربي خلال الساعات قبل شروق الشمس اليوم الجمعة 5 يناير 2024 القمر المتناقص مقترناً بالنجم السماك الأعزل، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بالأفق الشرقي في حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن القمر والسماك الأعزل سوف يصلان لحظة الاقتران عن الساعة 03:53 صباحاً بتوقيت مكة (12:53 صباحاً بتوقيت جرينتش) ويفصل بينهما درجة واحدة فقط.

السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه أحد المع نجوم السماء وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض، ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً اكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.

بالإضافة لذلك يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر، وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض وذلك قبل بضعة ايام من وصوله مرحلة الاقتران لشهر جمادى الأولى.