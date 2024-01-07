مدير صحة القليوبية يحيل بعض العاملين بالمنشآت الصحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قيام فريق التفتيش المالي والإداري بالمديرية بمتابعة الانضباط الإداري بمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة.

وكشفت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه قام فريق التفتيش المالي والإداري بالمديرية بالمرور على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، وهي "مستشفي رمد بنها، ومستشفي حميات بنها، ومستشفي رمد قليوب، ومستشفي حميات قليوب، ومستشفي طوخ المركزى، ومستشفي حميات طوخ، والمركز الطبى ببنها، وبعض وحدات قليوب، والعديد من وحدات إدارة بنها، ومستشفى بهتيم المركزي، ومستشفى شبين القناطر، ومستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية، ومستشفى القناطر الخيرية، وبعض وحدات إدارة القناطر الخيرية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه تم التأكد من الانضباط الإداري، وتواجد الفريق الطبي النوباتجي بالأماكن المذكورة، وتم إحالة حالات الغياب للتحقيق العاجل،

كما أعرب الدكتور حمودة الجزار، عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بإدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية علي جهودهم المبذولة علي مدار اليوم.