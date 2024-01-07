محافظ مطروح يقدم التهنئة لقيادات كنيسة السيدة العذراء بعيد الميلاد

مطروح – حسن مشالي

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة لقيادات الكنيسة والأخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، خلال زيارته لكنيسة السيدة العذراء مريم، في وسط مدينة مرسي مطروح، يرافقه اللواء أحمد سيف مساعد قائد المنطقة الغربية العسكرية، والمستشار يحيى الحوفي رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بمطروح، والقيادات القضائية والأمنية والتنفيذية والأزهر والأوقاف، وعدد من مسئولي الجهات ومؤسسات المجتمع المدني وأهالي مطروح.

ووجه القس متى زكريا راعي كنائس مطروح، خلال كلمة الوعظ الشكر للقيادة السياسية، وحرصها على الوحدة والتكاتف والأخوة بين جميع أبناء مصر، مع حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم التهنئة بالكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقدم الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح، لحرصه على التواصل الدائم وتقديم التهنئة يرافقه العديد من قيادات المحافظة، مشيرا إلى تحية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لأهالى مطروح وما لمسه من محبة قيادة وأهالي مطروح خلال زيارته المحافظة في سبتمبر 2016، وزيارة وفد مطروح للكاتدرائية بالعباسية 2017، مؤكدا أن المحبة لا تسقط.

وأشار راعي كنائس مطروح، إلى عدد من الدروس المستفادة من ميلاد سيدنا عيسى في حياتنا، من بينها الحرص على نقاء القلوب وطهرها دائما، والحفاظ على نعمة الأمن والأمان، والثقة دائماً بالله والإيمان به واللجوء الى الله دائما، فهو الحمايةوالحافظ، وأن تتسم أنفسنا دائما بالتواضع والسمو بعيداً عن الشهوات، كذلك ضرورة الحرص على الستر بين الناس، داعيا الله أن يحفظ الله مصر و يبارك فيها، ويجعل العام الجديد عام تنمية وتقدم ورخاء وان يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.