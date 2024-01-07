محافظ سوهاج يختتم جولته بتهنئة الأقباط بزيارة مطرانية طهطا وكنيسة المراغة

رافق المحافظ خلال تقديم التهنئة كل من اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الامنية والتنفيذية، ومشايخ الأزهر والأوقاف.

وشهدت المطرانيات والكنائس والأماكن العامة والمتنزهات بمختلف أرجاء المحافظة، توافد العديد من الأخوة الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من البهجة والسرور .