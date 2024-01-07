اليوم السابع
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الأحد، 07 يناير 2024 08:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ سوهاج يختتم جولته بتهنئة الأقباط بزيارة مطرانية طهطا وكنيسة المراغة

الأحد، 07 يناير 2024 07:40 م
محافظ سوهاج يختتم جولته بتهنئة الأقباط بزيارة مطرانية طهطا وكنيسة المراغة جولة المحافظ خلال تهنئة الأقباط
سوهاج عمرو خلف

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اختتم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جولته التي بدأت اليوم، لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بزيارة مطرانية طهطا، وكنيسة المراغة، وقدم المحافظ التهنئة للأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة، والقساوسة والآباء والكهنة بكنيسة المراغة .

رافق المحافظ خلال تقديم التهنئة كل من اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ،  وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الامنية والتنفيذية، ومشايخ الأزهر والأوقاف.
 
وشهدت المطرانيات والكنائس والأماكن العامة والمتنزهات بمختلف أرجاء المحافظة، توافد العديد من الأخوة الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من البهجة والسرور .
 
 
 
 

 







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