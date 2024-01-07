اليوم السابع
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الأحد، 07 يناير 2024 08:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ سوهاج يزور مطرانيات البلينا وجرجا لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الأحد، 07 يناير 2024 07:01 م
محافظ سوهاج يزور مطرانيات البلينا وجرجا لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد محافظ سوهاج يزور مطرانيات البلينا وجرجا
سوهاج عمرو خلف

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زار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية لتهنئة الإخوة الأقباط بنطاق المحافظة، مطرانيات البلينا وجرجا، وذلك لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا مرقوريوس مطران جرجا، ولفيف من الآباء والكهنة.

 
رافق المحافظ خلال تقديم التهنئة كل من اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ومشايخ الأزهر والأوقاف.
 
وعبر مطارنة البلينا وجرجا عن سعادتهم بتلك الزيارة التي تتكرر دائما في الأعياد، مؤكدين على إرساء قيم التسامح والتواصل، موجهين الشكر للمحافظ ومرافقيه على هذه الزيارة، ومشاعر المودة والمحبة التي تجمع أبناء الشعب السوهاجي.






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