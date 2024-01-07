محافظ جنوب سيناء يزور كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ للتهنئة بعيد الميلاد

جنوب سيناء - فايزة مرسال

زار اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد، كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، والقيادات الأمنية، والتنفيذية ومشايخ وعلماء الأزهر الشريف والاوقاف، والنائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من ممثلي طوائف المجتمع المختلفة.

كان في استقباله الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية وعدد من الاساقفة ورعاة الكاتدرائية والرهبان.

خلال اللقاء أعرب محافظ جنوب سيناء، عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط بمصر عامة وجنوب سيناء خاصة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا علي أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، لا فرق فى ذلك بين مسلم ومسيحى، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد.

وأضاف، أن احتفالات العام الميلادي الجديد تأتي هذا العام بالتزامن مع فترة رئاسية جديدة، مشيدا بدور المصريين وتلاحمهم واقبالهم الكثيف على صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية، الذي أظهر للعالم أجمع أن المصريين، مسلمين ومسيحيين، سيظلون دائماً وأبداً نسيجاً واحداً مترابطاً على مر العصور، مهما كانت التحديات والصعاب.

وحرص الجميع علي تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي توليه فترة رئاسة جديدة لدعم الاستقرار واستكمال عجلة البناء والتنمية، مشيرين لدور مصر الجوهري خلال الأحداث الجارية و دور قيادتها السياسية الحكيمة داعيين الله عز وجل أن يزيح الغمة عن أهل فلسطين العزيزة، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

من جانبه، أبدى الأنبا ابوللو أسقف سيناء الجنوبية سعادته البالغة لحرص المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكاتدرائية، معربًا عن تقديره لحجم الود الذي يلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة الواعية ستظل دائما أمنة فى ظل ما يشهده محيطنا من صراعات، متمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.