محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بكنائس المنصورة وميت غمر وبلقاس.. صور

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، زيارة للكنائس والمطرانيات والإبراشيات بمدينة المنصورة وميت غمر وبلقاس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رافقه كلا من الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، ومحمد أمين رئيس حى غرب المنصورة، وغادة الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس.

وزيارة المحافظ اليوم شملت "مطرانية ميت غمر وكان فى استقباله نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقدوس وبلاد الشرقية والنائب البابوى لأبراشية المنصورة وتوابعها، وكتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالسكة الجديدة بمدينة المنصورة وكان فى استقباله القمص ساروفيم وديع، والكنيسة الإنجيلية بالسكة الجديدة بمدينة المنصورة وكان فى استقباله ممثل الكنيسة نيابة عن راعى الكنيسة، بالإضافة إلى زيارة دير القديسة دميانة ببلقاس حيث تعد الزيارة الأولى للدير خلال أعياد الميلاد المجيدة وكان فى استقباله نيافة الأنبا ماركوس اسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة، حيث تفقدوا الدير والمعالم الأثرية بداخله واستمعوا إلى شرح مفصل من رئيس الدير حول تاريخ إنشائه".

وقال "مختار": خالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد، داعين الله عز وجل أن يمن على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار، وأن ويوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد " المحافظ " على أن الشعب المصرى نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية فى كافة المواقف ومواجهة التحديات، مشير إلى أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام والمسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام.

كما أكد "مختار"، أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط إلى يوم القيامة، وأن شعبها دائما وأبدا كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.

ومن جانبهم، أعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبراشيات عن خالص شكرهم لمحافظ الدقهلية وجميع المهنئين من الجهاز التنفيذى بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى المجتمع المدنى بالدقهلية، مؤكدين أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد مصر.