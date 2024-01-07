وكيل صحة الدقهلية: إجراء 450 ألف جلسة غسيل كلوى خلال عام 2023

الدقهلية - شريف الديب

أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية ، على إنجازات إدارة الكلى و مؤشرات أداء ادارة الكلى، ووحدات الكلي بالدقهلية خلال العام الماضى، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد لصالح مرضى الكلى، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم تحت إشراف الدكتور احمد البيلي مدير إدارة الكلي بالمديرية و الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي .

وكشف الدكتور أحمد البيلى مدير الإدارة، أنه تم خلال2023 إجراء 450 ألف جلسة غسيل كلوي لـ 3000 مريض غسيل كلوي مزمن، بالإضافة إلى التوسع في توفير خدمة غسيل الطواريء بالعناية المركزة وذلك بمستشفيات طلخا وصدر المنصورة وحميات المنصورة.

وأضاف البيلى، أنه خلال العام الماضى جرى توفير 111 ماكينة غسيل كلوي جديدة، و تم استغلال 80 ماكينة منهم لاحلال وتجديد الماكينات القديمة وعدد 31 ماكينة توسعات علاوة على توفير 4 محطات معالجة مياة جديدة لوحدات شربين ومنية النصر و ميت سلسيل و السنبلاوين.

وأشار، إلى أن عملية التوسعات تضمنت أيضاً تطوير وحدات الكلي بالسنبلاوين و ميتسلسيل و واتميدة و المنزلة و احمدية ابوالفتوح. وافتتاح عناية متوسطة متخصصة في التعامل مع حالات الكلي بمستشفي المنزلة. إلى جانب انشاء وحدة غسيل كلوي للاطفال بمستشفي منية النصر المركزي.

ولفت مدير إدارة الكلى، غلى أن سلسلة إنجازات الإدارة خلال العام الماضى اشتملت إلى جانب ما سبق على التالى:

_ توفير خدمة الغسيل البريتوني بالسنبلاوين ومنية النصر.

_ توفير خدمة تركيب القساطر المستديمة بوحدات منية النصر والسنبلاوين و تمي الامديد والجمالية.

_ توفير خدمة فصل البلازما بمستشفي شربين المركزي.

_ التوسع في توفير خدمة غسيل الطواريء بالعناية المركزة وذلك بمستشفيات طلخا المركزي وصدر المنصورة وحميات المنصورة.

_تجهيز عدد 8 عيادات كلي للكشف المبكر وعلاج امراض الكلي في اطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الامراض المزمنة.

_ تنظيم مؤتمر دولي للكلي معتمد من الجمعية العالمية لامراض الكلي باسم وحدات الكلي بالدقهلية.

_ تنظيم عشرات الدورات التدريبية لكافة العاملين بوحدات الكلي من اطباء وتمريض وفنيين صيانة وصيادلة واداريين وذلك بالتعاون مع ادارة التدريب وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة و الجمعية العالمية لامراض الكلي.