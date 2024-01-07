" لعبة بازل" لطفل ترعب الإسرائيليين فى غزة.. حلقة جديدة من مسرح العمليات

كتبت إسراء عبد القادر

أكد الكاتب الصحفى زكى القاضي، مدير تحرير اليوم السابع، أن حكومة الحرب الإسرائيلية بدأت في التفكك، وبدأت علامات التذمر من جهة غانتس عضو الحكومة في الظهور، وذلك في ظل تشقق كبير حدث في أعقاب تشكيل الجيش الاسرائيلى للجنة تحقيقات، جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج مسرح العمليات على تلفزيون اليوم السابع.

و رصد البرنامج مظاهر الانشقاق والتصدع في حكومة الحرب، وكذلك الاتهامات المتبادلة بين الجيش وبين المتطرفين الإسرائيليين في الحكومة، كما تطرق البرنامج لتحركات جيش الاحتلال في قطاع غزة، وزيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي لأحد الأنفاق في مدينة خان يونس.

وتابع البرنامج خطة الرصد، حيث كشف أن هناك " لعبة بازل" للأطفال وجدها جنود الاحتلال، وأكدوا أنها تحرض على العنف، مستنكرا _ البرنامج_ ما يقوله جنود الاحتلال، في ظل استشهاد آلاف الأطفال في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.

يذكر أن برنامج مسرح العمليات، من تقديم الكاتب الصحفى زكى القاضى، ويذاع على تليفزيون اليوم السابع، لمتابعة كافة الأحداث المحلية والعالمية، ويناقش فى تلك الفترة تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، وكذلك الجبهات المتداخلة معها.