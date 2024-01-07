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شبورة كثيفة اليوم قد تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأحد، 07 يناير 2024 08:00 ص
شبورة كثيفة اليوم قد تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 23 درجة الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.
 
كما يشهد اليوم طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.
 
 
 






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