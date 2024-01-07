ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المصدر قوله "إن معظم القذائف الكورية الشمالية سقطت في المنطقة العازلة البحرية، وسقطت بعضها في المياه على بعد 7 كيلومترات شمال خط الحدود الشمالي".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت حوالي 200 قذيفة مدفعية من مناطقها الساحلية الجنوبية الغربية مما دفع القوات الكورية الجنوبية في جزيرتي يونبيونغ وباينغنيونغ الحدوديتين إلى إجراء التدريبات بالذخيرة الحية ردا على ذلك.

وجاءت أحدث تهديدات كوريا الشمالية بعد أن تعهدت بيونج يانج في نوفمبر الماضي باستعادة التدابير العسكرية التي تم إيقافها بموجب اتفاق عسكري بين الكوريتين لعام 2018، وقد تضمن الاتفاق أيضا إنشاء المناطق العازلة البرية والبحرية والجوية وحظر التدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من المنطقة الحدودية لمنع الاشتباكات العرضية.



