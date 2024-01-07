"سلامة الغذاء": الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة بنحو 65 ألف طن

كتب إسلام سعيد

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية ل سلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 48، وذلك عن الفترة من 30 ديسمبر – 5 يناير والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

عقدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء يوم الخميس الموافق ٤ يناير اجتماعًا عن بعد مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بحضور كل من رئيس المكتب التجاري المصري بجدة، والملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، ورئيس الإدارة المركزية بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، والمدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

تناول الاجتماع بحث آلية زيارة صادرات المنتجات المصرية من الخضروات والفاكهة المجمدة ومنتجات الألبان من خلال تكثيف الزيارات الفنية من الجانب السعودي في الفترة القادمة، بالإضافة إلى السماح بفتح الأسواق السعودية أمام منتجات البيض المبستر والأسماك المعبأة ذات المنشأ الأوروبي.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 69 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 5 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 13 مصنعًا بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 46 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2209 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

كما تم حضور اجتماع مع السيد القصير وزير الزراعة، لمتابعة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية ونفاذها للأسواق الخارجية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5470 رسالة بنحو 210 ألف طن لعدد 1800 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 545 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الفاصوليا والطماطم الأسبوع الماضي قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن لكل منهما، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 6 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 5 آلاف طن.

ومثلت السعودية وإيطاليا وأمريكا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 166 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1300 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 1260 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 642 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1310 رسالة بنحو 310 ألف طن لعدد 735 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 158 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 84 دولة، ومثلت رومانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها بلغاريا، روسيا، اندونيسيا وأوكرانيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 405 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 227 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 210 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 55 منتج و6 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 415 منتج جديد، وأصدرت 5 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1151 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 507 عينة لأغذية معدة للتصدير، 370 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 129 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 15 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية والفيوم وتم تسجيل 1 مضرب أرز بمحافظة دمياط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 30 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 26 شكوى وجاري فحص 4 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 525 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات المنوفية، الغربية، بني سويف، الشرقية، العاشر من رمضان وشمال سيناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 21 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1619 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 3 حملات مشتركة على عدد 22 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 2 محضر عدم وجود تراخيص ضد منشأتين.

وتم تسجيل 447 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 529 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 181 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص و2 مأمورية للمواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الشرقية، الاسماعيلية، الجيزة، السويس، البحيرة، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية والقليوبية، وتم تسجيل 2 مخزن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء واستيفاء 1 مخزن ليصل إجمال عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 259 مخزنًا.

كما تم معاينة واستيفاء 3 مواقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظتي القاهرة والاسماعيلية.

وشاركت الهيئة في الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية المعنية بإدارة الوجبة المدرسية لجميع مديري الإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية للتنسيق لإدارة منظومة الوجبات المدرسية للفصل الثاني من العام الدراسي 2023 – 2024.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية والدقهلية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 60 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر وجنوب سيناء ، وتم تسجيل 1 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 24 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، القليوبية، المنوفية وقنا، وتم تسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما استوفت 1 وحدة للاشتراطات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 298 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 12 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 2 مورد بالهيئة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، وتم استيفاء 1 مجزر لحوم لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وشاركت الهيئة في اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ومديرية الطب البيطري وإدارة شئون البيئة، والمعنية باستلام المجزر الآلي للحوم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذي تم تطويره طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء خلال الأسبوع الماضي 4 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظتي القاهرة والشرقية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 42 حملة تفتيشية موسعة على 360 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن شعيرية و 200 كجم شوكولاتة يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 4000 عبوة مواد غذائية غير مطابقة للموصفات القياسية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 10 منشآت غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 14 قرار نيابة، وإعدام عدد من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية (منتجات ألبان، عصائر) ومواد غذائية مختلفة.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 167 محضرًا تنوعت مابين محاضر ضبط وسحب عينات ونقص اشتراطات صحية لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 2 طن ( ألبان،

منتجات عطارة، خضروات) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 39 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، دمياط، كفر سعد، فاراسكور).

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستهلك، مديرية التموين والتجارة الداخلية) حيث تم المرور على 18 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير 11 محضر عدم وجود شهادات صحية ومحضر عدم وجود ترخيص للمنشأة، وتم العرض على جهات التحقيق.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 15 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 61 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم)، أسفرت عن إعدام 393 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (زيوت طعام، مخبوزات، صلصة)، وتحرير 3 محاضر نقص اشتراطات سلامة غذاء.

كما تم إعادة المرور على 22 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 13 حملة تفتيشية على 78 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان، كيك) حيث تم إعدام المنتجات المضبوطة، وتحرير 6 محاضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، الخانكة، كفر شكر، الخصوص)، وتمت عملية إعدام المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

حملات الهيئة التفتيشية – فرع القليوبية

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بشن 9 حملات على 161 منشأة غذائية وسياحية أسفرت عن ضبط وتحرير 6 محاضر إعدام لكمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم مصنعة، شوكولاتة، جبن رومي، منتجات عطارة، عصائر طازجة، سناكس، بسكويت)، وتم أخذ 2 تعهد تصحيح إجراءات لمنشآت غذائية.

من حملات الهيئة التفتيشية – فرع أسوان

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 12 حملة على 12 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

من حملات الهيئة التفتيشية – فرع أسيوط

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 12 حملة على عدد 30 منشأة غذائية في نطاق مراكز (طهطا، سوهاج، المراغة)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام عدد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، أجبان، مقرمشات)، وتم تحرير 4 محاضر و أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وتم تنفيذ 1 قرار نيابة.

كما قام الفرع بشن حملة مكبرة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وتم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الظاهرية، وتحرير 12 محضر جنح وإعدام تلك المنتجات (لحوم مجمدة، مقرمشات، عصائر).

الحملات التفتيشية – فرع سوهاج

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر بالمرور على 45 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق تلك المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، كما شن الفرع عدد 2 حملة مشتركة مع (جهاز حماية المستهلك، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، التموين) أسفرت عن تحرير 11 محضر عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم شن حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط 550 كجم فول سوداني يظهر عليه علامات التلف ويشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة.