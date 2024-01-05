صحة المنوفية تتابع سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين خلال أعياد الميلاد

كما قامت اللجنة برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرور على عدد من المنشآت التى تقدم مواد غذائية للمواطنين، حيث تم المرور على 18 منشأة (مطاعم - محلات أسماك - محلات اللحوم) وتم تحرير6 محاضر صحية طبقاً للقرار (96 لسنة 67 والخاص بنقص الإشتراطات الصحية بالمحلات، كما تم تحرير 12 محضر شهادات صحية طبقا للقرار 97 لسنة 67، تم عمل 3 محاضر غلق إدارى، وإيقاف تشغيل لـ2 منشأة ، بالإضافة إلى إعدام 115 لتر زيت، وإعدام 125كجم أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.