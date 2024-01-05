صحة المنوفية تتابع سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين خلال أعياد الميلاد

قامت لجنة من إدارة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بشن حملة موسعة للمرور على أماكن تدوال الأغذية فى نطاق مدينة شبين الكوم، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، برفع الاستعدادات خلال فترة أعياد الميلاد ، وضرورة المتابعة الدورية لكل ما يخص الصحة بكافة الإجراءات الوقائية والعلاجية للتأكد من سلامة ما يقدم من أطعمة ومشروبات للمواطنين.
كما قامت اللجنة برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرور على عدد من المنشآت التى تقدم مواد غذائية للمواطنين، حيث تم المرور على 18 منشأة (مطاعم - محلات أسماك - محلات اللحوم) وتم تحرير6 محاضر صحية طبقاً للقرار (96 لسنة 67 والخاص بنقص الإشتراطات الصحية بالمحلات، كما تم تحرير 12 محضر شهادات صحية طبقا للقرار 97 لسنة 67، تم عمل 3 محاضر غلق إدارى، وإيقاف تشغيل لـ2 منشأة ، بالإضافة إلى إعدام 115 لتر زيت، وإعدام 125كجم أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
تم المرور بمشاركة الدكتورة جيهان الشاذلى مدير إدارة شبين الكوم الطبية، والدكتورة إيناس مفيد مدير إدارة الأغذية، والدكتور خالد الحاج نائب مدير إدارة الأغذية بالمديرية، والدكتور وائل الحسينى، محمد عرفة مدير إدارة الشئون الإدارية ومسئول الأمن بالمديرية.
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