اليوم السابع
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زراعة بنى سويف: تنفيذ مدارس حقلية للنهوض بمحصول القمح

الأحد، 07 يناير 2024 07:47 م
زراعة بنى سويف: تنفيذ مدارس حقلية للنهوض بمحصول القمح محصول القمح
بنى سويف هانى فتحى

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أكد المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، تنفيذ برنامج زمنى ومكانى للمدارس الحقلية التابعة للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، مشيراً إلى أن المدارس التى يتم تنفيذها داخل الحقول الزراعية بنطاق المحافظة، تتناول أهم العمليات الزراعية الواجب تنفيذها خلال المرحلة الحالية من عمر النبات للوصول لأعلى إنتاجية وكذلك عمليات المكافحة المتكاملة للحشائش التي تنتشر في محصول القمح.
 
وأضاف وكيل وزارة الزراعة لـ"اليوم السابع"، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، يتم تنفيذ حملات مستمرة ، التصدى بكل حزم ضد اي اعتداء علي الأراضى الزراعية وإزالة أى مخالفة فور البدء فيها .
 
وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى إستمرار عقد اللقاءات داخل الإدارات الزراعية التنبيه بسرعة الانتهاء من تسجيل حصر المحاصيل الشتوية علي منظومة كارت الفلاح، وحث المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا العام، وخاصة مساحات مكان الخضار الشتوى.
 
 
 

 







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