قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت لصيانة الكهرباء بمحطة القضابى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت، اليوم الإثنين من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ 5 مساءً، ولمدة 6 ساعات، للقيام بأعمال صيانة بكهرباء محطة مياه القضابى.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.