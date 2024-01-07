رئيس جامعة سوهاج خلال حفل عيد الميلاد: مصر ستظل رمز المحبة والوحدة والعطاء

شارك الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ونخبة من كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومجموعة من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة.

وأعرب الدكتور حسان النعمانى عن بالغ سعادته بالمشاركة فى الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح- عليه السلام- الذى كان ميلاده ميلادًا للخير والسلام، وذلك وسط جموع آلاف من أبناء الشعب المصرى فى جو يعلوه صوت الأخوة والسلام، ويسوده الأمان والاستقرار، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يحرص بالتواجد الدائم جنباً إلى جنب مع المصريين فى جميع الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، والذى يبرهن على أن مصر ستظل دائمًا رمزاً للمحبة والوحدة والعطاء.

وأشاد النعمانى بكلمه الرئيس السيسى والذى أكد بها على أن هذا العام سيكون نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله، إلى جانب موقف الدولة المصرية تحاه القضية الفلسطينية، والذى تسعى دائماً إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للتخفيف على الأشقاء فى غزة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على جميع الإخوة الأقباط وجميع الشعب المصرى بالخير وأن ننعم جميعا بالأمن والأمان والاستقرار.

ووجه رئيس الجامعة كل التقدير والاحترام والاعتزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ولقداسة البابا تواضروس ولجميع الحاضرين، مثمناً أجواء وروح الود والمحبة التى تربط بين عنصرى الأمة ومشاعر السماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

جدير بالذكر انه تعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2019؛ هى الكنيسة الأكبر فى الشرق الأوسط.