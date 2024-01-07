تقرير أمريكى سرى يحذر إسرائيل من الفشل فى حال التصعيد مع حزب الله

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تقييما استخباراتيا أمريكيا وجد أنه سيكون من الصعب على تل أبيب أن تنجح فى حرب ضد حزب الله فى ظل استمرار حربها على غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس جو بايدن أرسل كبار مساعديه على الشرق الأوسط بهدف حاسم، وهو منع اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وكانت الدولة العبرية قد أوضحت أنها ترى أن تبادل إطلاق النار المنتظم بينها وبين حزب الله على طول الحدود أمر لا يمكن الدفاع عنه، وأنها قد تشن عملية عسكرية كبيرة فى لبنان. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت إنهم يفضلون الطريق نحو تسوية دبلوماسية يتم الاتفاق عليها، إلا أننا نقترب من نقطة "انقلاب الساعة الرملية".

ويخشى المسئولون الأمريكيون أن نتنياهو قد يرى اتساع القتال فى لبنان مفتاحا لنجاته السياسية فى ظل الانتقادات الداخلية لفشل حكومته فى منع عملية طوفان الأقصى. وفى المحادثات الخاصة، فإن الإدارة حذرت إسرائيل من التصعيد الخطير فى لبنان. ولو أنها فعلت ذلك، فإن تقييما سريا جديدا لوكالة استخبارات الدفاع وجد أنه يكون من الصعب على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يمنح لان أصوله وموارده العسكرية ستصبح منتشرة على نطاق واسع فى ظل الحرب على غزة، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على التقرير.

وقالت واشنطن بوست إن أكثر من 20 من مسئولي الإدارة ودبلوماسيها تحدثوا إلى واشنطن بوست عن هذا التقرير، وبعضهم رفضوا الكشف عن هويتهم بسبب الحساسية العسكرية للأمر.

ووفقا للمسئولين، فإن حزب الله يريد أن يتجنب التصعيد الكبير، وأن الأمين العام للحزب حسن نصر الله يسعى إلى ابتعاد واضح عم الحرب الواسعة.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن إلى إسرائيل غدا الاثنين، حيث سيناقش خطوات محددة لتجنب التصعيد، بحسب ما قال المتحدث باسمه قبل توجهه إلى المنطقة.