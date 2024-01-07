تعليم مطروح تواصل تنظيم المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية.. صور

مطروح - حسن مشالي

تواصل مديرية التربية والتعليم بمطروح، تقديم الدعم لطلاب المدارس، من خلال تنظيم مبادرة المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، لمساعدتهم على التفوق وتحقيق طموحاتهم، وذلك بمشاركة نخبة من معلمي المواد المتميزين.

وصرح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الاعدادية، انطلقت أمس السبت وسط حضور طلابي حاشد وتركيز واضح، لتحقيق أقصي استفادة من محاضرات صفوة معلمي المواد الدراسية المشاركين بالمبادرة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس العمد والمشايخ.

وتابع إسماعيل جاتو وكيل المديرية فعاليات المبادرة، مؤكداً لهم حتمية السعي الجاد في اكتساب المعرفة لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية قبل انطلاق الامتحانات السبت المقبل، والتي يقدمها نخبة من أفضل معلمي المواد الدراسية علي مستوي المحافظة، مؤكداً على ضرورة الالتزام والانضباط في القاعة المخصصة بهدوء وجدية وتركيز.

وقدم "جاتو" محاضرة متميزة في مادة الرياضيات، للصف الثالث الإعدادي، بشكل مبسط وسط تجاوب وتفاعل الطلاب

يأتي ذلك حرصا من قيادات المديرية و المعلمين علي تقديم كافة سبل الدعم للأسرة والطلاب بالمحافظة، من خلال بتنفيذ تلك المراجعات بالمجان لجميع الطلاب، فى ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

يذكر أن المراجعات النهائية، لطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية، يتم تنظيمها للعام الثالث على التوالي، لرفع المستوى التعليمي وتحقيق نتائج مميزة، في إطار خطة تعليم مطروح المستمرة في سبيل تقديم منتج تعليمي إيجابي ومتقدم، يستفيد منه الطلاب مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والمساهمة في تحقيق نتائج مميزة على مستوى المحافظة.