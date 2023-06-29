6 نصائح للحافظ على صحة معدتك فى الصيف.. تعرف عليها

كتبت فاطمة ياسر

قد يتسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس للتعرض لبعض المشاكل كالتهاب المعدة والأمعاء، وحرقة المعدة، والحموضة، لذا يجب اتباع بعض النصائح الصحية لتجنب هذا الأمر وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومن هذه النصائح التالي:

- الأكل الصحي:



تناول الفواكه الطازجة والخضراوات والبقوليات والحبوب، تعد من الأمور الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالعديد من المشاكل المرتبطة بالمعدة، وينصح الإكثار من تناول الألياف الغذائية.

- الحفاظ على رطوبة الجسم:



الماء تعد من أهم النصائح خلال فصل الصيف، وتحد من التعرض لأي مضاعفات صحية للمعدة، وأيضا تقلل من فرص الإصابة بأي مشكلة صحية كالجفاف.

- تجنب الأطعمة الحارة والمقليات:



تزد الأطعمة الحارة الشعور بالحرارة ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، لذلك تجنب الأطعمة الحارة والمقلية والوجبات السريعة التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بألم في البطن والانتفاخ والحموضة.

- تناول وجبات صغيرة متكررة:



يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى عسر الهضم، ولذا عليك تقسيم الوجبات اليومية لتجنب التعرض لأي مشاكل صحية مرتبطة بالإكثار الطعام.

- تجنب الكافيين:



تجنب الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تتسبب في تهيج المعدة، كما أن هذه المشروبات يمكن أن تجعل الجسم يعاني من الجفاف لأنها مدرة للبول.

- ممارسة الرياضة :



التزم بممارسة التمارين يوميًا لتحسين عملية الهضم وتجنب التعرض لأي مشاكل صحية، ولذا يمكنك القيام بممارسة اليوجا، وتمارين النفس، والمشي.