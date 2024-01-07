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تعرف على حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الإثنين 8 يناير 2024

الأحد، 07 يناير 2024 03:19 م
تعرف على حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الإثنين 8 يناير 2024 حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الإثنين 8 يناير 2024 .
 
وتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين،  شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .
 
ويشهد غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11، الجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 11، القليوبية العظمى 22 درجة والصغرى 11.
 
 
 






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