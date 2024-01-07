تعرف على تفاصيل تطوير الخدمات وتشغيل الشباب والفتيات بجنوب أسوان × 9 معلومات

أسوان- صلاح المسن

تبذل الدولة المصرية كافة الجهود لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم، واستكمال توفير كافة الخدمات الأساسية، و"اليوم السابع" يقدم تفاصيل عقود التمويل الهادفة لتطوير الخدمات الأساسية وتشغيل الشباب بكركر جنوب مدينة أسوان.

1. تم توقيع عقدين بين محافظة أسوان وجهاز تنمية المشروعات لتطوير الخدمات الأساسية بقرية كركر.

2. قيمة التمويل قدره 2.5 مليون جنيه من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

3. تم توقيع العقد الأول بإجمالى تمويل قدره 2 مليون جنيه لترميم وصيانة الوحدة الصحية فى قرية كركر بمركز أسوان لتوفير الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين والوافدين.

4. سيتم تنفيذ المشروع باستخدام العمالة الكثيفة من المنطقة.

5. من المتوقع أن يوفر حوالى 2000 يومية عمل خلال فترة التنفيذ.



6. تم توقيع العقد الثانى بين وجهاز تنمية المشروعات وجمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بأسوان

7. إجمالي التمويل قدره 500 ألف جنيه



8. يهدف العقد إلى تشغيل الفتيات من 18-29 سنة فى مبادرات العناية بالصحة الإنجابية بقرية كركر وتوعية السيدات بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة لتيسير حصولهم على هذه الخدمات

9. من المتوقع أن يوفر المشروع 6600 يومية تشغيل للفتيات فى هذه المناطق.