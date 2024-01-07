اليوم السابع
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وفد من الأوقاف وجامعة أسوان يقدم التهانى بعيد الميلاد داخل الكنائس

الأحد، 07 يناير 2024 05:20 م
وفد من الأوقاف وجامعة أسوان يقدم التهانى بعيد الميلاد داخل الكنائس وفد من الأوقاف وجامعة أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تقدم الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، على رأس وفدا من مسئولى الأوقاف بالمحافظة، لتقديم التهانى للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بعدد من كنائس مدينة أسوان، والتى ياتى فى مقدمتها كنيسة رئيس الملائكة، وكان فى إستقباله الأنبا بيشوى أسقف أسوان.

وعبر مسئولو الأوقاف، عن تهانيهم القلبية للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ناقلاً إليهم تهنئة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بهذه المناسبة.
 
وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى بيان صحفى، إن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية.
 
وفى سياق متصل، تقدم الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان على رأس وفدا من جامعة أسوان لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالكنائس.
 
 
 






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