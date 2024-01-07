تعرف على أبرز ملامح قانون "الغرف" واللائحة التنفيذية لـ"المنشآت"

كتب محمد أسعد

شهد العام الماضي 2023، تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة على هذا القانون.

ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية له بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

كما شهد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.