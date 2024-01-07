اليوم السابع
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تعرف على أبرز ملامح قانون "الغرف" واللائحة التنفيذية لـ"المنشآت"

الأحد، 07 يناير 2024 05:00 ص
تعرف على أبرز ملامح قانون "الغرف" واللائحة التنفيذية لـ"المنشآت" اجتماع سابق لوزير السياحة
كتب محمد أسعد

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شهد العام الماضي 2023، تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة على هذا القانون. 
 
ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية له بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
 
كما شهد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
 
الجدير بالذكر أن وزارة السياحة اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية بقطاعي السياحة والآثار أبرزها إصدار قراراً وزارياً باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، وذلك بما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، واستمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة حتى نهاية شهر شوال لأول مرة.
كما صدر قرارات وزارية بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية (أعداد الغرف الفندقية خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2023  شهدت زيادة حوالي 4000 غرفة فندقية) والانتهاء من تقييم وترخيص ثلاث منشآت فندقية بيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، وهي أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقاً للاشتراطات والمعاييرالمصرية لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge كما تم الانتهاء من إجراءات الترخيص السياحي ل 30 منشأة سياحية جديدة (مطاعم سياحية)  بعدد من المحافظات السياحية، وتقنين أوضاع 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم منح الترخيص السياحي لعدد 4 منها، ومنح تصاريح مؤقتة لعدد 8 مراكز أخرى تمهيداً لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص.
 






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