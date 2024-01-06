للمتقدمين للحج السياحى.. استعلم عن نتيجة القرعة

كتب محمد أسعد

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1445هـ / 2024م والتي تم إجراؤها، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بالعباسية، بحضور ممثلي الوزارة ووزارة الداخلية، وذلك وفقا لماً أقرته وتنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي بموعد اجراء القرعة الالكترونية.

ويمكن لشركات السياحة التي قامت بإدراج بيانات المتقدمين للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الالكترونية من خلال مواقعها الالكترونية من البوابة المصرية للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية من خلال الرقم القومي عن طريق البوابة ذاتها وهي:

‏https://hij.moi.gov.eg

وقد تم إجراء القرعة إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وقد أسفرت نتيجة القرعة عن فوز 23 ألف مواطن لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.

وبلغ أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا الموسم عدد 58217 مواطن منهم 60% من الإناث و40% من الذكور، كما تقدم للحج الاقتصادي السياحي 37685 مواطن بنسبة 65%، وعدد المتقدمين للحج البري 12347 مواطن بنسبة 21% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 8185 مواطن بنسبة 14%.

وعدد الشركات التي تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي هذا الموسم وأدرجت طلبات على بوابة الحج الموحدة عدد 1298 شركة سياحة

من بينهم 810 شركة أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و 258 شركة أدرجت طلبات الحج البري، 230 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم.

و عقب إجراء القرعة الالكترونية سيتم الاستمرار في تسجيل الكيــانـــات (التضامنات) بين شركات السياحة لكافة المستويات معاً حتى 22 يناير الجاري الموافق 10 رجب 1445هـ، ويليه إجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية بداية من يوم 22 يناير الجاري، على أن تنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

وبلغ إجمالي الشركات المتقدمة هذا العام 1298 شركة سياحة منهم 230 شركة لمستوى الخمس نجوم بعدد تأشيرات 4000 تأشيرة، إلى جانب عدد 810 شركة سياحة للمستوى الاقتصادي بعدد تأشيرات 13000 تأشيرة، بالإضافة إلى عدد 258 شركة سياحة للمستوى البري بعدد تأشيرات 6000 تأشيرة.