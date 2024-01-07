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تخصيص 650 ألف فدان للمستثمرين والشباب فى الوادى الجديد

الأحد، 07 يناير 2024 01:35 م
تخصيص 650 ألف فدان للمستثمرين والشباب فى الوادى الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم تخصيص مساحة 650 ألف فدان بالوادي الجديد للمستثمرين والشباب وأهالي الواحات عن طريق حق الانتفاع بغرض التملك، وتم زراعة حوالي 450 ألف فدان لزراعات مختلفة وغير تقليدية، وجارٍ الانتهاء من استصلاح وزراعة باقي المساحات المتاحة والمتواجدة لدى المستثمرين بالوادي الجديد، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ تخطت 60% من المستهدف زراعته خلال عام 2024.

 
وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة بدأت تنميتها الحقيقية بإنطلاق مشروع المليون ونصف فدان الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمت مضاعفة أعداد النخيل من 2.5 مليون نخلة إلى 5 ملايين نخلة ضمن 27 توصية لأبناء الوادي الجديد، كما جرى زراعة محصول القمح بمساحات شاسعة وبأصناف عالية الجودة تتخطى 30 أردبًا للفدان بالتجربة الجديدة التي تم تجربتها وتنفيذها السنة الماضية والتي كللت بنجاح منقطع النظير بعد اعتماد صنف القمح من هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع وزارة الزراعة.
 
 
 






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