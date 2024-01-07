المؤسسة الليبية للنفط: إعلان القوة القاهرة بسبب توقف الإنتاج بحقل الشرارة

كتب أحمد جمعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة اعتباراً من اليوم، وذلك نتيجة لإغلاق الحقل من قبل معتصمين.

وأكدت المؤسسة في بيان لها قبل قليل تسبب الإغلاق في توقف امدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية.

أوضحت مؤسسة النفط الليبية أن المفاوضات جارية حالياً في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وتبلغ طاقة حقل «الشرارة» 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً، بينما تنتج ليبيا 1.2 مليون برميل يومياً، علماً بأن الحقل تعرّض في السابق لعمليات إغلاق متكررة؛ ما تسبب في خسائر بملايين الدولارات للدولة الليبية، حيث يواجه قطاع النفط صعوبات على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.