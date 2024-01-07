وقال وانج - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - "إن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان الصينية تشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ (صين واحدة)، وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة البيان المشترك الصادر في 17 أغسطس 1982، كما أن العقوبات الأحادية غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات وأفراد صينيين تحت ذرائع كاذبة مختلفة تُضر بشكل خطير بسيادة الصين ومصالحها الأمنية".

وأضاف أن مبيعات الأسلحة الأمريكية والعقوبات غير القانونية من جانب واحد تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتنتهك الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للشركات والأفراد الصينيين.. مؤكداً أن الصين تستنكر ذلك بشدة وتعارضه بحزم، وبذلت مساعيها الرسمية لدى الولايات المتحدة.

وأوضح وانج أن الإجراءات المضادة تتمثل في تجميد ممتلكات تلك الشركات في الصين، بما في ذلك ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، ومنع المنظمات والأفراد في الصين من التعامل والتعاون معها، مشيرا إلى أن الصين تحثّ الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، واحترام القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، والتوقف عن تسليح تايوان، والتوقف عن استهداف الصين بعقوبات غير قانونية من جانب واحد، قائلا "بخلاف ذلك سيكون هناك رد قوي وحازم من الصين".