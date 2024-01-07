الصحة: افتتاح مجمع السويس الطبى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا

كتب وليد عبد السلام

تفقد عدد من مسؤلو وزارة الصحة والسكان، مجمع السويس الطبي بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا، ضمن منظومة العمل بالتأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي ل وزارة الصحة والسكان ، إلى أن المسؤلين تفقدوا مبانِ المجمع والذي يضم "المبنى الرئيسي، ومبنى العيادات، ومبنى سكن الأطباء، ومبنى سكن التمريض، والمبانِ الخدمية".

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم متابعة آليات العمل ونظم الإحالة بمختلف أقسام المجمع، كما تابع الخدمات المقدمة بقسم الطوارىء والذي يستقبل يوميًا أكثر من 1400 حالة، مشيرًا إلى أن المجمع يقدم خدماته كافة التخصصات الطبية، لأهالي محافظة السويس، والمدن المجاورة.

وقال «عبد الغفار» إن المجمع يضم 64 عيادة خارجية، وتصل سعته السريرية لـ427 سريرًا، بينهم 109 أسرة للرعايات المركزة، و70 سريرًا للغسيل الكُلوي، و28 سريرًا للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة عمليات، منها 4 غرف للولادة القيصرية، والولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى والمسالك، وطب وجراحة العيون، وأمراض القلب والقسطرة، والحروق.

واستطرد «عبد الغفار» أنه تم تفقد الأقسام الطبية بالمجمع والخدمات المقدمة بها، حيث تضم تلك الأقسام "جراحة الأوعية الدموية، وقسم الحروق، ووحدة السكتة الدماغية، وجراحات التجميل، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة العمود الفقري، وجراحات القلب، وجراحة الصدر، وجراحة المخ والأعصاب، والباطنة، والجراحة العامة، والعظام، والعلاج الطبيعي والتأهيل، والُكلي، وجراحة المسالك، ووحدة المناظير، والجلدية، والنساء والتوليد، والكبد، والأطفال، والأسنان، والنفسية والعصبية، والرعايات المركزة، وحضانات المبتسرين، والقلب والقسطرة، والطوارئ، والأشعة التشخيصية".

وتابع «عبد الغفار» أن المجمع يضم قسمًا للمعامل يشمل معامل "الكيمياء والدم، والمناعة، والطفيليات، والأنسجة، والميكروبيولوجي"، وقسمًا للأشعة يضم "البانوراما، والجاما كاميرا، وهشاشة العظام، الفلورسكوبي، والسينية، والموجات الصوتية، والرنين المغناطيسي، والمقطعية، والماموجرافي"، إضافة إلى بنك الدم التجميعي، والصيدليات.