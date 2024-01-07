الرى: اقتراع علنى لانتخاب رئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى يستعرض موقف انتخابات روابط مستخدمى المياه على مستوى المراكز والمحافظات المختلفة.

واستعرض سويلم، إجراءات تشكيل روابط مستخدمى المياه بالمحافظات تفعيلاً لمواد قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية الخاصة بالروابط، حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم 197 بتاريخ 26 أبريل 2023 بشأن إجراء انتخابات أمناء المراكز بالمحافظات من بين رؤساء الروابط بالمركز، وانتخاب أمين عام للروابط على مستوى المحافظة من بين أمناء المراكز بذات المحافظة، على أن يتم إجراء الانتخابات تحت إشراف إدارات التوجيه المائى بالمحافظات.

واستعرض نتائج الانتخابات حتى تاريخه والتي أسفرت عن انتخاب 188 أمين رابطة مستخدمى مياه فى 188 مركز على مستوى الجمهورية، و21 أمين عام رابطة مستخدمى مياه فى 21 محافظة، ومن المنتظر الانتهاء من إجراء آخر عملية انتخابية لأمين عام محافظة كفر الشيخ يوم الثلاثاء 9 يناير الجارى، على أن يعقب ذلك تحديد موعد لإجراء اقتراع علنى بين أمناء المراكز المنتخبين وذلك لانتخاب رئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية من بينهم وكذا تكوين مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية شهر يناير 2024.

وصرح سويلم، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضى الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط ، وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة، مؤكداً أهمية دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص نجاح هذه الروابط لتشجيع باقى المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع.

وأضاف أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع ، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، هو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط ، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.

وأكد سويلم، الدور المهم لإدارات التوجيه المائى بالمحافظات والتابعة لقطاع تطوير الرى فى دعم التواصل بين روابط مستخدمي المياه وبين مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، ودعم ونشر فكر المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه والمحافظة على المياه من الإهدار والتلوث، ونشر سياسات واستراتيجيات الوزارة على المزارعين من خلال الروابط.