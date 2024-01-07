الأمم المتحدة تدين مقتل 11 شخصا بينهم 5 أطفال في أوكرانيا

كتبت : هند المغربي

أدانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون، الضربات الروسيه علي أوكرانيا التي أسفرت عن مقتل 11 مدنيا، بينهم خمسة أطفال، في منطقة بوكروفسك بمنطقة دونيتسك.

وقالت براون في بيان نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد "إن أحدث موجة من الهجمات على المدن المأهولة بالسكان في جميع أنحاء أوكرانيا خلفت ورائها عددا هائلا من القتلى والجرحى من الأطفال والنساء والرجال، وسلسلة من الخسائر والدمار".

وأضافت براون : "منذ 29 ديسمبر، سجلت الأمم المتحدة مقتل ما يقرب من 120 مدنيا في جميع أنحاء أوكرانيا، وإصابة ما يقل قليلا عن 480 شخصا. وراء كل رقم قصة معاناة هائلة".

وأعربت منسقة الأمم المتحدة عن تعازيها لأسر الضحايا وسكان بوكروفسك بمنطقة دونيتسك، وأكدت مجددا أن الهجمات العشوائية على المناطق المدنية غير مقبولة على الإطلاق ومحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي مشددة على ضرورة وقف هذه الهجمات