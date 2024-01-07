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الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب ببعض المناطق

الأحد، 07 يناير 2024 09:23 ص
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب ببعض المناطق حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى شبورة مائية كثيفة صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.
 
وتابعت: ويسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأضافت: أما ليلا فتسود أجواء شديد البرودة على شمال الصعيد باردة على باقي الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
 
 






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