اعترافات لصوص ماكينات الرى فى الشرقية: نفذنا 6 جرائم سابقة بأسلوب الفك

كتب سليم على

أدلى 6 عناصرإجرامية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الشرقية ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بمركز فاقوس.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية سابقة ، اعترفوا بارتكابهم (6) وقائع بدائرة المركز وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعملائهما "سيئا النية"، وأرشدوا عن المسروقات 6 ماكينات رى.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.