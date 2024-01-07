اعترافات لصوص الدراجات النارية فى القليوبية: نستولى عليها تحت تهديد السلاح

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القليوبية، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين في منطقة القناطر الخيرية بالاكراه، اعترفوا بارتكاب وقائع سرقة سابقة عن طريق استيقافهم والاستيلاء على الدراجات النارية ملكهم من خلال اشهار سلاح نارى وإجبارهم على ترك الدراجة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين يبلغ عددهم 3 أفراد، قاموا باستيقاف عامل حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق في القناطر الخيرية، ولدى مقاومتهم أطلق أحدهم عيار نارى من فرد محلى فأحدث إصابته وإستولوا على الدراجة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد محلى، بندقية خرطوش عدد من الطلقات)، وأرشدوا عن (الدراجة النارية المستولى عليها، الدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية- ملك أحدهم ")، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.