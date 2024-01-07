استشهاد الصحفى على أبو عجوة حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حماس فى غزة

كتب محمد رضا

استشهد الصحفى على أبو عجوة حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، اليوم الأحد، إثر استهدافه فى غارة جوية بغزة - حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية - ليصبح ثالث صحفى يقتل فى الغارات الإسرائيلية على القطاع اليوم، فيما يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 110 صحفيين.

يأتى هذا فيما سبق وأكدت مصادر صحفية فلسطينية، استشهاد حمزة نجل الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبى قطاع غزة.



الشهيد على أبو عجوة

بدوره، أكد المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (109 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد استشهاد الصحفيين حمزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا. حيث استشهدا بقصف الاحتلال الإسرائيلى لسيارة كانا يستقلانها خلال تغطيتهما الصحفية.

وأدان المكتب الإعلامى فى غزة بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، وأن هذه الجرائم المتواصلة التى يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية.

ودعا الإعلام الحكومى فى غزة كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، كما ندعوهم إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة.