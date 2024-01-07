وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد، أنه تم العثور على السيدة تحت أنقاض منزل مكون من طابقين فى مدينة "سوزو" بمحافظة "إيشيكاوا" وتم نقلها إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، حيث تعاني من إصابات في الساق.

وقال مسؤول بفريق الإطفاء الوطني للاستجابة للكوارث كومي تاكانوري: "هذه حالة نادرة أن يتم إنقاذ شخص من تحت الأنقاض بعد مرور الكثير من الوقت على وقوع الزلزال، و"نحن ندرك تماما أن مثل هذه الحالة قد تحدث، ولذلك سنواصل جهود البحث عن آخرين بدون استسلام".

وأسفر الزلزال الذي بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر وضرب أجزاءً بوسط اليابان في بداية العام الجديد، عن مقتل 126 شخصا وفقدان 222 شخصا في محافظة إيشيكاوا، فضلا عن إصابة 560 شخصا آخرين بالمحافظة.

وحذر مسئولو وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم، من حدوث تعطل لحركة المرور، حيث يتوقع هطول كثيف للأمطار والثلوج على المناطق المتضررة جراء الزلزال.

ومن المتوقع أن يتساقط على محافظة "إيشيكاوا" ما يصل إلى 60 سنتيمترا من الثلوج على مدار أربع وعشرين ساعة حتى صباح غد الاثنين، وقد يتسبب تراكم الثلوج والطرق الثلجية الزلقة في إعاقة جهود الإنقاذ.