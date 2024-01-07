إعلام عبرى: نصف الإسرائيليين يعانون الاكتئاب وتدهور الحالة النفسية

أحمد علوى

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، الحالة النفسية لنصف الأسرائيليين تشهد تدهور حاد بعد الحرب الاسرائيليى على غزة، ورد الفصائل الفلسطينية.

كما أشارت القناة العبرية ذاتها ، انه تم رصد ارتفاع كبير فى استهلاك الأدوية المضادة للإكتئاب.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، أكدت أن 1600 جندي إسرائيلي يعانون من الصدمات وأعراض التوتر منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أنه تم تسريح 90 جنديا إسرائيليا من الخدمة بسبب مشاكل نفسية منذ بدء الحرب، بينما 3 آلاف جندي إسرائيلي تواصلوا مع خط المساعدة المعني بالصحة النفسية منذ بدء الحرب.

بينما أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت في وقت سابق، أن 7% من جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي يعانون أعراضا نفسية مباشرة.