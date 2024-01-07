إعلام إسرائيلى: تضرر منزل بشكل مباشر فى المطلة جراء قصف صاروخى من لبنان

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل قليل، عن تضرر منزل بشكل مباشر فى المطلة جراء إطلاق صاروخ من لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.