اليوم السابع
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إعلام إسرائيلى: تضرر منزل بشكل مباشر فى المطلة جراء قصف صاروخى من لبنان

الأحد، 07 يناير 2024 05:28 م
إعلام إسرائيلى: تضرر منزل بشكل مباشر فى المطلة جراء قصف صاروخى من لبنان مستوطنة - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل قليل، عن تضرر منزل بشكل مباشر فى المطلة جراء إطلاق صاروخ من لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل. 
 
ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ 93 على التوالي، وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي هجومًا واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، نتج عنه مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين وأكثر من 130 أسيرًا، قبل أن تُجرى صفقة تبادل أسرى أطلقت بموجبها إسرائيل العشرات من الأسرى الفلسطينيين.
 
 
 

 







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