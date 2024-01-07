اليوم السابع
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الأحد، 07 يناير 2024 03:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الأحد، 07 يناير 2024 02:02 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كان شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.






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