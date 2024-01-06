مصرع طفلين شقيقين وإصابة والدتهما فى حريق منزل بقرية هوارة عدلان بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

لقي طفلان مصرعهما وأصيبت والدتهما بحروق متفرقة بالجسم في حريق شب بمنزل أسرتهما بمنطقة الكوشة بقرية هوارة عدلان بمركز بالفيوم، وتم نقل الجثتين والمصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، إخطارا بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة الكوشة، بقرية هوارة عدلان، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل انتقالها إلى المنازل المجاورة، وتبين مصرع طفلين وإصابة والدتهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام والمصابة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.