اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الأحد، 07 يناير 2024 11:31 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 4 أشخاص اليوم، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمى اتجاه بلبيس بنطاق محافظة الشرقية. 
 
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمى ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة.
 
جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث،وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة السيارات والمارة.






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