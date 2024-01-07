إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص اليوم، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمى اتجاه بلبيس بنطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمى ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة.